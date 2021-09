Scaroni: “Nel nuovo stadio di Milano vogliamo spazi per i disabili”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha svelato come, nei progetti rossoneri, ci sia la totale fruibilità ed accessibilità nel nuovo stadio

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto questa mattina a 'Il Milan per tutti', conferenza organizzata a 'Casa Milan' all'insegna dell'inclusività e del sociale. Nell'occasione, Scaroni ha anche parlato del progetto che il club di Via Aldo Rossi ha in mente di includere nella realizzazione del nuovo stadio di Milano. Queste le parole del numero uno rossonero.