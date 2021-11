Milan-Sassuolo, si va verso il tutto esaurito: le info per i tifosi | PM News

Domani ci sarà Milan-Sassuolo ed è previsto ancora una volta il tutto esaurito. Ecco perché è importante che i tifosi non arrivino all'ultimo

Domani ci sarà Milan-Sassuolo, quattordicesima giornata del campionato di Serie A e a San Siro è previsto, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, ancora una volta il tutto esaurito. I rossoneri hanno iniziato la stagione alla grande e ovviamente questo ha portato grande entusiasmo. Dopo la vittoria di mercoledì, tutti i milanisti si sono affrettati ad acquistare un biglietto. Non essendoci più posto per l'ultima del girone, molti hanno deciso di optare proprio per Milan-Sassuolo, match di domani, a prezzi anche più accessibili. Vista la grande affluenza e viste le normative anti Covid che impongono un accesso un po' più lento allo stadio, è importante che i tifosi si presentino per tempo a San Siro, rispettando l'orario sul biglietto. Intanto queste sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>