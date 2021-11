MERCATO MILAN E TOP NEWS – Pioli mischia le carte. Theo rinnova?

Vigilia di campionato per il Milan, che ospiterà a San Siro il Sassuolo. La notizia del giorno è il recupero di Mike Maignan, che giocherà titolare come ha annunciato Stefano Pioli in conferenza. Non sarà l'unico cambiamento per domani: Tiemoué Bakayoko, infatti, va verso una maglia da titolare. I rossoneri, inoltre, guardano anche ai rinnovi: trattativa avviata per Theo Hernandez, si prova a convincere Franck Kessie. Ma il piano B, in caso di addio, è pronto. Nelle prossime schede le Top News di oggi!