Milan-Sassuolo, niente squalifica per Frattesi: accolto il ricorso neroverde

Davide Frattesi ci sarà contro il Milan. La FIGC ha accolto il ricorso del Sassuolo per la squalifica al giocatore per espressione blasfema

"Nell'udienza fissata il 27 novembre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo, con procedimento d'urgenza, numero 105/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio in data 23.11.2021 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Davide Frattesi su segnalazione della Procura Federale ex art. 61, comma 3 C.G.S. in relazione alla gara Sassuolo/Cagliari del 21.11.2021 – udito l'Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l'Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale - ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione infitta al calciatore Davide Frattesi".