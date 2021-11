Milan-Sassuolo, le nove curiosità sul match di San Siro

Le principali statistiche verso la 14° giornata di Serie A dei rossoneri, Milan-Sassuolo, domani pomeriggio a San Siro. Eccole.

Dalla Champions League al campionato, per riprendere la corsa anche in Serie A. A San Siro si gioca Milan-Sassuolo, 14a giornata, per la prima volta in stagione i rossoneri scendono in campo alle 15.00 di domenica. Un match da preparare al meglio e da non sbagliare: avviciniamoci al fischio d'inizio con alcune curiosità e statistiche.