Milan-Sassuolo, Boga non è stato convocato: le ultime

Domani si gioca Milan-Sassuolo e i neroverdi dovranno fare a meno di Boga, ancora non al meglio e non convocato. Ecco le ultime.

Domani a San Siro si giocherà Milan-Sassuolo e i neroverdi dovranno fare a meno di uno dei giocatori più importanti, Jeremie Boga, che non è stato convocato. L'ivoriano, classe 1997, secondo quanto riferisce Sassuolo News, in settimana ha continuato a lavorare a parte e quindi salterà la sfida della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, che avrà inizio alle ore 15:00 di domani. Boga sembra aver superato i problemi fisici, ma non ha ancora raggiunto uno stato di forma ottimale o comunque sufficiente per essere disponibile domani pomeriggio. Una perdita certamente pesante per Alessio Dionisi, che dovrà fare a meno di lui. Intanto queste sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>