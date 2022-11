Ex Milan – Sapienza vicino alla Reggina: si occuperà di comunicazione

Un'eccellenza italiana della comunicazione sportiva sta per abbracciare una nuova esperienza, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo già nel Milan . Si tratta di Giuseppe Sapienza , che ha avuto parentesi in passato anche con altri club importanti quali Inter e Barcellona .

Giuseppe Sapienza, infatti, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe presto entrare nell'area comunicazione della Reggina, in Serie B. Mancherebbero solo le firme per l'ufficialità del nuovo acquisto in società da parte del club calabrese, che in tal modo si rinforza seppur questo avvenga solamente a livello dirigenziale.