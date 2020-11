Milan, Sannino: “Contento, è una squadra blasonata che punta sui giovani”

MILAN NEWS – Un inizio di stagione eccezionale e un finale della scorsa altrettanto bello: il Milan è in un momento magico e tutto funziona alla perfezione. I rossoneri, secondo alcuni, possono già lottare per il titolo, nonostante siano una squadra molto giovane. Di questo ha parlato Giuseppe Sannino ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contento perché finalmente una squadra blasonata punta sui giovani e questo è un segnale importante. Pioli ha rischiato a far giocare giovani a San Siro, ma questi ragazzi stanno dando una grande mano alla squadra”.

