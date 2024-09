Milan, altro incontro per San Siro: ecco di cosa si parlerà questa volta

Negli ultimi giorni si è tenuto un incontro tra Milan, Inter e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per la questione relativa alla possibilità per i club di rimanere a San Siro. Si tratta di una questione ormai diventata annosa e che nei mesi scorsi ha rappresentato un tema caldo all'ordine del giorno in casa rossonera. Il presidente Paolo Scaroni, ancora una volta, ha ribadito la volontà di proseguire con il progetto su San Donato Milanese. Al punto che ieri, lunedì 16 settembre, sono partiti alcuni lavori nell'area San Francesco. Nonostante ciò si è tenuta aperta una porta per restare nella Scala del Calcio.