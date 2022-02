Milan-Sampdoria, potrebbero recuperare Ekdal e Quagliarella

Si avvicina Milan-Sampdoria di domenica e in casa blucerchiata potrebbero esserci due recuperi importanti. Ecco tutte le ultime.

Ieri è stato giorno di riposto per gli uomini di Marco Giampaolo, ma oggi la squadra è tornata ad allenarsi per preparare Milan-Sampdoria di domenica pomeriggio. Si giocherà alle 12:30 a San Siro e oggi i genovesi hanno svolto una seduta doppia tra forza e partitelle. Non c'era, ovviamente, Manolo Gabbiadini: il classe 1991 si è infortunato al crociato e ha concluso la stagione. Fuori dal centro sportivo blucerchiato, però, uno striscione a lui dedicato.