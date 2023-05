Milan-Sampdoria, altri tre assenti. Mercato: Scamacca, Zhegrova e …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 20 maggio 2023. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità importanti sulla squadra di Stefano Pioli. Stasera a 'San Siro' si tornerà in campo e, nel frattempo, i 'rumors' di calciomercato si susseguono senza sosta. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti sul Diavolo finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.