Milan, Salvini: “Dopo anni di bidoni e fallimenti meritiamo questa stagione”

Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, ha parlato del momento del Milan quasi come di un 'risarcimento' per gli anni passati. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera': "Ho un figlio di 17 anni e non è che abbia vinto molto. Un derby l'abbiamo portato a casa ed è già qualcosa di miracoloso. Lo spero davvero perché penso che la tifoseria del Milan sia una delle più calde, fedeli, affezionate, generose e pazienti al mondo e merita questa stagione dopo anni di mancate promesse, fallimenti e acquisti di bidoni. Quest'anno almeno si è vista un'idea di gioco, giovani, una visione e una strategia. Ci siamo fatti la bocca buona al primo posto per mesi e adesso è d'obbligo rimanere sul podio".