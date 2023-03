Milan, contro la Salernitana possibile chance da titolare per Ibrahimovic

Dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il Milan prepara già la sfida di lunedì sera contro la Salernitana. Per questa partita Stefano Pioli potrebbe far rifiatare alcuni calciatori, come ad esempio Tonali, Thiaw e Giroud che, di recente, sono stati tra i calciatori più impiegati dall'allenatore rossonero. In tal senso, arrivano alcune indicazioni in vista della gara di lunedì. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchioni, giornalista di Sky Sport, oggi Zlatan Ibrahimovic ha disputato entrambi i tempi da 25 minuti della partitella contro l'Under 18. L'attaccante svedese sta crescendo sempre più di condizione e, anche se Pioli non ha ancora provato nulla, non è da escludere che Ibra possa giocare dal primo minuto contro la squadra di Sousa. Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Il retroscena dell’ex agente