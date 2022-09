Milan, Sala: “È ora di prendere una decisione sul nuovo stadio”

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sullo stadio che il Milan vorrebbe costruire insieme all'altra squadra della città. Prima dell'inizio del primo appuntamento del Dibattito Pubblico, il primo cittadino si è espresso così: "Ora è tempo di prendere una decisione. Io non mi aspetto nulla dal dibattito pubblico, non voglio con le mie opinioni condizionarlo per cui quello che mi impongo da qua alla fine è di non aprire bocca su questo. Credo che su questo tema si dibatta da molto e non sono d’accordo a volte con le squadre quando dicono che sono tre anni che aspettiamo. Noi siamo tre anni che aspettiamo di trovare un consenso rispetto a quello che si può fare, un accordo per tornare sulle logiche del pgt. La discussione serve perché ognuno esprima la propria idea ma serve anche per mettere in chiaro il progetto: non è chiaro a tutti, ad esempio, che per avere il nuovo stadio, bisogna rinunciare al vecchio. Cerchiamo di stare nei tempi ma, conoscendo Pillon che è professionista della materia, lo farà". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>