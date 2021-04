Milan, Saelemaekers terzino destro: ci sono due precedenti / News

Alexis Saelemaekers terzino destro in Milan-Sampdoria. Non è la prima volta del belga in questo ruolo: ecco i due precedenti

Renato Panno

Stefano Pioli, in vista di Milan-Sampdoria, ha deciso di puntare forte su una novità di formazione: Alexis Saelemaekers, infatti, giocherà da terzino destro al posto dell'infortunato Davide Calabria. Una scelta che rappresenta sicuramente una novità, ma che però ha due precedenti nel passato recente. Il belga, infatti, ha giocato in questo ruolo in occasione del suo esordio in maglia rossonera contro il Verona nel gennaio 2020 e contro la Juventus in Coppa Italia alla ripresa post-Covid, match terminato 0-0 che ha decretato l'esclusione del Diavolo dalla competizione. Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Pioli cambia il ruolo a Saelemaekers