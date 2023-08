Milan, Saelemaekers si allena con gli esuberi: il belga rimane in uscita

Alexis Saelemaekers rimarrebbe uno dei nomi in uscita dal Milan, anche a fronte del lavoro a parte disoutato in allenamento

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', nella giornata odierna Alexis Saelemaekers non si è allenato con la squadra, ma con il gruppo degli esuberi, ossia Divock Origi, Mattia Caldara e Fodé Ballo-Touré. Un segnale chiaro, che spiega come il belga sia uno dei nomi in uscita, sebbene ancora al Milan non siano arrivate offerte.