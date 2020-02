Milan, Saelemaekers: “L’esordio? Non ho capito nemmeno dove giocare…”

NEWS MILAN – Alexis Saelemaekers, acquistato nell’ultimo giorno del mercato di gennaio dal Milan, ha parlato al portale Dhnet.be del suo esordio in maglia rossonera, avvenuto domenica scorsa contro il Verona.

"L'esordio è stato un momento storico, inizialmente ero un po' teso. Soprattutto quando l'allenatore mi ha dato tutte le istruzioni in italiano che non ho capito bene – dice Saelemaekers – . Ad essere sincero, non sapevo nemmeno dove dovessi giocare: vedendo chi usciva (Calabria ndr), ho capito che avrei giocato da terzino offensivo, visto che il Verona era in dieci".

