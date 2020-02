Filippo Galli: “Milan, che occasione persa! Sull’assenza di Ibrahimovic…”

ULTIME NEWS MILAN – Filippo Galli, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha commentato la partita di ieri tra Milan e Verona. Ecco le sue parole: ‘”Il Verona ha messo in campo una squadra molto difficile da affrontare, il pareggio ci sta. Certo, considerando gli altri risultati, il Milan con una vittoria avrebbe avvicinato sensibilmente la zona Champions. Speriamo che ci siano altre occasioni per il Milan. Assenza Ibrahimovic? Non credo sia stato quello. Certo Ibra dà sempre qualcosa in più, una spinta a tutta la squadra. Però non possiamo pensare che lui possa risolvere sempre tutto”. Intanto ecco le parole del Sindaco Giuseppe Sala sul derby, continua a leggere >>>

