Milan, Saelemaekers convocato dal Belgio | Calcio News

Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, è stato convocato dal Belgio per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali

Buon momento per Alexis Saelemaekers. Dopo diversi problemi fisici, l'esterno offensivo del Milan ha disputato un'ottima partita contro il Manchester United. L'ex Anderlecht, tra l'altro, è stato convocato dal commissario tecnico del Belgo Roberto Martinez per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Saelemaekers giocherà contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia. Il Milan intanto è uscito ingiustamente dall'Europa League: il club preferisce non commentare, ma gli arbitri...