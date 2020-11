Milan, Sacchi pungola Pioli: “Deve dare più identità alla squadra” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Sacchi su Pioli

MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto.

“Il Milan ha i mezzi per lottare per il titolo a una sola condizione: che punti sul gruppo e non sul singolo. Se lo farà, e siccome Pioli è un allenatore bravo e intelligente sono sicuro che si comporterà di conseguenza, allora in campo si vedrà una maggiore collaborazione tra i giocatori, ci saranno movimenti sincronici, la squadra sarà più corta e si potrà attuare con più efficacia il pressing. L’importante è far capire a tutto il gruppo che il gioco è fondamentale, non esiste nulla al di sopra del gioco e soltanto attraverso di esso si arriva al successo”.

Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni anche al Corriere della Sera. “Pioli è una bravissima persona. Deve dare un’identità ancora più forte alla squadra. Le sue formazioni hanno del buonsenso, ma non un’identità così forte e con i giovani bisogna dargliela: vanno costruiti”.Intanto dalla Germania sono sicuri: contatti in corso con Marcus Thuram. I dettagli>>>