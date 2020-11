Milan, Sabatini: “Calhanoglu? Ho un grande dubbio, vi spiego” / News

Milan, Sabatini dubbioso su Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle ultime settimane in casa Milan tiene banco il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Stando alle ultime notizie, la trattativa si preannuncia particolarmente complicata a causa della distanza tra domanda ed offerta. In merito al rendimento del turco ha parlato Sandro Sabatini. Il giornalista sportivo, ai microfoni di 'Tutti Convocati', ha espresso una grande dubbio sul futuro del numero 10 rossonero. Queste le sue parole: "Ho un grande dubbio su Calhanoglu, mi chiedo se giocherà come sta giocando adesso anche quando San Siro si riempirà di nuovo. Ok l'effetto Ibrahimovic, ok l'effetto Pioli, ma chissà che anche giocare senza pressioni non abbia aiutato…".