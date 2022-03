Ex Milan, Rui Costa compie 50 anni: auguri al re degli assist!

Oggi è il compleanno di Manuel Rui Costa, ex giocatore del Milan che compie 50 anni. In rossonero è stato il re degli assist

Giornata speciale in casa Milan. Manuel Rui Costa compie 50 anni. Il presidente del Benfica è stato in Italia un ex giocatore di Fiorentina e Milan. Arrivato nell'estate 2001 in rossonero, Silvio Berlusconi spese la bellezza di 85miliardi di lire. Subito un infortunio a Brescia e poi tante buone prestazioni e tanti trofei vinti