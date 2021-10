Milan, rossoneri primi in Europa per vittorie in trasferta | News

Il Milan è la squadra con la più alta percentuale di vittorie in trasferta in Europa considerando la stagione 2020-2021 e l'inizio di questa

Un'altra grande vittoria per il Milan, ieri sera, contro una delle squadre più temibili della Serie A: l'Atalanta. La squadra di Stefano Pioli ha dei numeri eccezionali in trasferta, tanto da essere la prima in Europa con la più alta percentuale di vittorie esterne. Da come riporta il sito di Sky Sport, infatti, i rossoneri si trovano al primo posto di questa speciale classifica, considerando i cinque campionati top europei e la stagione 2020-2021 e l'inizio di quella corrente. Dunque, Milan al primo posto con l'82,61% di vittorie in trasferta (23 gare giocate, 19 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte, 59 punti fatti, 50 gol segnati e 21 subiti), seguito da PSG (70,83%), Manchester City (69,57%), Napoli (69,57%), Bayern Monaco (65%), Manchester United (63,64%) e Real Madrid (62,5%).