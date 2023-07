Milan, Rose Bowl Stadium esaurito per l’amichevole con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Joel del Rio Muradas, si va verso il sold out al Rose Bowl Stadium per l'amichevole tra Milan e Real Madrid

Secondo quanto riportato da Joel del Rio Muradas , giornalista di Marca, si va verso il sold out al Rose Bowl Stadium per l'amichevole tra Milan e Real Madrid . Una sfida dal sapore di Champions League che il pubblico statunitense non vorrà assolutamente perdersi.

Dopo tutto, si sfideranno le due squadre con più Coppe dei Campioni in bacheca, un match storico che contiene anni di vittorie e grandi traguardi. In questo tutto esaurito, però, vi è anche lo zampino di un giocatore da poco arrivato in rossonero come Christian Pulisic. L'attaccante statunitense è, infatti, uno dei calciatori più amati in patria e i suoi fan hanno colto al volo l'opportunità di poterlo ammirare con la maglia del Milan addosso.