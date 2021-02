Milan, Roque Junior: “Maldini uomo giusto. Vi racconto l’infortunio a Manchester”

Milan, Roque Junior tra passato e presente

Roque Junior, ex difensore del Milan, ha raccontato il suo passato rossonero, ricordando in particolare il suo infortunio in finale di Champions League. Ecco anche alcune dichiarazioni sul momento attuale nell’intervista riportata da ‘IlPosticipo.it’.

Sull’infortunio a Manchester

“È successo alla fine della partita. Quell’immagine rappresenta la mia vita di calciatore, nella mia carriera ho sempre stretto i denti. Se ho vinto con grandi squadre è perché ho sempre dedicato tempo al lavoro, ad allenarmi, a giocare. Contro la Juve non potevamo fare più cambi, così ho fatto quello che dovevo fare. Non capita sempre l’opportunità di giocare una finale di Champions. Quell’occasione era unica per vincere come singolo e come squadra. Ho fatto il massimo che potevo fare. Sono sempre stato così da calciatore. Davo sempre il massimo”.

La finale di Champions contro la Juve è stata l’ultima partita col Milan: dispiaciuto per questo? O ha chiuso in bellezza?

“Non sono dispiaciuto, ho solo bei ricordi legati al Milan. Ho giocato in una grande squadra con cui ho vinto la Champions League e una Coppa Italia. Ricordo con piacere anche la città di Milano. Ho giocato in uno dei più grandi club al mondo e ne sono felice. Stavo bene a Milano. All’epoca ero già sposato. Noi brasiliani eravamo sempre insieme, andavamo fuori a mangiare. Milano era una bella città all’epoca, oggi secondo me è ancora più bella. Mi piaceva tanto, ogni tanto ci ritorno”.

Segue il Milan oggi?

“Sì. Poi c’è Dida che lavora lì e ogni tanto ci sentiamo. Ho visto il derby contro l’Inter. È un momento di ricostruzione. Il Milan ha vinto tutto con Berlusconi, poi ha affrontato un periodo difficile. Se c’è una persona che può aiutare la società è Paolo Maldini: è una bandiera, conosce il calcio, lui è il Milan. Maldini sa come aiutarti. Però serve tempo. Il Milan ha vinto, poi ha vissuto un periodo così e così. Dopo ha ricominciato a farlo. Serve tempo per costruire una squadra vincente. In passato il Milan puntava su giocatori con esperienza, oggi punta sui giovani. Il club è sulla strada giusta, ma bisogna aspettare per ottenere risultati, tornare in Champions e vincere lo scudetto. Con tempo e pazienza si potrà fare questo un’altra volta”.

