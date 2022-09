Milan, Ronaldinho: “14 anni fa il primo gol in rossonero che decide il Derby”

Era il 28 settembre 2008 quando Ronaldinho ha segnato la prima rete col Milan, in una partita non proprio banale e con un peso enorme.

Era il 28 settembre 2008 e il Milan aveva da poco comprato Ronaldinho, quando dopo poche giornate a San Siro si gioca il Derby, che proprio il numero 80 rossonero decide con un gol stupendo. Traversone di Kakà dalla destra e stacco imperioso di Ronaldinho che mette il pallone all'incrocio dei pali di testa. Delirio rossonero. Un gol non banale, visto che era il primo per Ronaldinho in rossonero e visto che sarebbe stato decisivo per quella partita. Lo ha ricordato lo stesso Ronaldinho su Twitter oggi pomeriggio, pubblicando una foto del colpo di testa che poi sarebbe finito in rete. Un gol simbolico.