Milan, Romero compie oggi 19 anni: gli auguri del club

(fonte:acmilan.com) - Primo compleanno in rossonero per Luka Romero, che compie oggi 19 anni: il giovane fantasista argentino si è calato da subito con entusiasmo e positività nell'ambiente milanista, mettendosi in mostra soprattutto nella tournée negli Stati Uniti con il gran gol al Real Madrid. A oggi Luka ha quattro presenze in campionato con la maglia del Milan, un numero sicuramente destinato a crescere nel futuro di un giocatore promettente con tanti margini di crescita. Tanti auguri!