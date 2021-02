Milan, Romagnoli nell’occhio del ciclone: Pioli risponde così | News

Milan, Romagnoli sommerso dalle critiche

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, soprattutto dopo il derby, è sommerso dalle critiche, ma Pioli lo difende con forza in conferenza.

“Abbiamo vinto di squadra e abbiamo perso di squadra. Non mi piace trovare un colpevole quando si perde e partecipare a questo brutto gioco – spiega Pioli -. Romagnoli è il capitano e ha fatto tanto per far crescere questa squadra, anche aiutando i giovani. Dobbiamo restare compatti. Certe sconfitte possono farci crescere”.

Il tecnico, però, passa dalle parole ai fatti. Anche questa sera, così come domenica prossima contro la Roma, schiererà Romagnoli titolare, a differenza di quanto vorrebbero i tifosi. Stasera al suo fianco ci sarà Fikayo Tomori, mentre all'Olimpico dovrebbe tornare Simon Kjaer.