Milan, Romagnoli: “Indossare i colori rossoneri mi dà un immenso orgoglio”

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha rilasciato delle breve dichiarazioni durante la presentazione della nuova maglia rossonera

Il Milan ha ufficialmente presentato la nuova maglia rossonera per la stagione 2021-22. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha rilasciato a tal proposito delle brevi dichiarazioni: "Indossare i colori rossoneri giorno dopo giorno mi dà un immenso orgoglio. Il nuovo kit sembra davvero moderno e puoi esattamente vedere da dove è stata presa l'ispirazione per il design delle strisce: è una grande rappresentazione del nuovo skyline di Milano".