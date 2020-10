Milan-Roma, Theo Hernandez-Spinazzola: sfida tra ‘dribblatori’ | Serie A News

Milan-Roma, sfida Theo Hernandez-Spinazzola

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Roma vedrà la sfida nella sfida tra Theo Hernandez e Leonardo Spinazzola. Due giocatori molto propositivi e votati all’attacco che condividono una classifica alquanto particolare. Entrambi gli esterni, infatti, sono tra i difensori con più dribbling riusciti in Serie A. Il romanista, primo in assoluto, ha all’attivo 11 dribbling riusciti, il francese 8. In mezzo troviamo Georgios Kyriakopuolos (10), terzino sinistro del Sassuolo.

