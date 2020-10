Milan-Roma: Calhanoglu, allenamento in gruppo. Rebic invece… | Serie A News

Milan-Roma, Calhanoglu in gruppo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’, ha fornito importanti aggiornamenti sul recupero di Hakan Calhanoglu in vista di Milan-Roma. Notizie anche su Ante Rebic. Queste le sue parole: “Il Milan è sceso in campo da pochi minuti. Hakan Calhanoglu è in campo ad allenarsi con la squadra e vedremo se partirà nell’undici titolare o partirà dalla panchina e sarà utile a partita in corso. Rebic, invece, è appena andato via da Milanello e domani farà una lastra. Dovesse andare bene, Rebic sarebbe disponibile per Milan-Sparta Praga“.

Sulla formazione: “Tutto gira intorno alla titolarità di Calhanoglu. Se gioca lui, non gioca Brahim Diaz. Sugli esterni tornano Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. A centrocampo ci sarà la coppia Bennacer-Kessie, in difesa torna Davide Calabria”.

