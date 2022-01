Milan-Roma, Rui Patricio in forte dubbio. E il secondo Fuzato è positivo

Novità importante in casa Roma: Rui Patricio è in forte dubbio per la gara contro il Milan. Esordio in Serie A per il giovane terzo portiere?

Giorno di vigilia di Milan-Roma, partita valida per la 20^ giornata di Serie A. Arrivano importanti novità per quanto riguarda la squadra di José Mourinho, che potrebbe rinunciare a Rui Patricio. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il portiere non ha smaltito un infortunio alla schiena che lo sta disturbando da giorni e, nella giornata odierna, non ha portato a termine la seduta di rifinitura. Per questo motivo la sua presenza rimane in forte dubbio. Il problema per i giallorossi è che il secondo portiere Daniel Fuzato è positivo al Covid. Se il portoghese non dovesse farcela potrebbe dunque esserci l'esordio in Serie A del giovane Pietro Boer, classe 2002.