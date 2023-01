Milan, testa alla Roma: ecco i possibili duelli del match di domenica | News

Milan-Roma non sarà solo un big match nel programma del 17° turno di Serie A, ma rappresenterà un'occasione per godere di alcuni duelli che andranno in scena sul rettangolo verde dello stadio San Siro. Primo fra questi, senza dubbio quello tra i centrali rossoneri e la punta del club capitolino. Con ogni probabilità scenderanno in campo Tomori e Kalulu che si troveranno di fronte un osso duro come Tammy Abraham.