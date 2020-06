Milan-Roma, Pioli: “Ibrahimovic? Ecco le sue condizioni”

MILAN NEWS – Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa a Milanello: ecco le sue parole sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. “Domani abbiamo un’occasione importante. Zlatan ha lavorato tanto e bene, ma non è ancora pronto per giocare e spero lo sarà per la prossima. Domani lavorerà e non sarà nemmeno in panchina ma sarà comunque al nostro fianco”, ha rivelato il tecnico rossonero. Conferma, dunque, per Ante Rebic nel ruolo di prima punta. Intanto, Calhanoglu, intervistato da SportMediaset, ha rivelato il suo ruolo preferito>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓