Milan-Roma: Kjaer, partita da ex e record personale in vista | Serie A News

Milan-Roma, cento presenze in Serie A per Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Roma, match valido per la 5^ giornata di Serie A, potrebbe far capire realmente le ambizioni dei rossoneri. Dopo aver vinto il derby contro l’Inter i rossoneri, qualora dovessero vincere contro i giallorossi, farebbero un salto in avanti consistente in classifica, consolidando il primo posto. Uno degli artefici di questo miglioramento è sicuramente Simon Kjaer. Il danese, arrivato lo scorso gennaio, ha offerto un rendimento di altissimo livello e forma, insieme al capitano Alessio Romagnoli, una coppia difensiva di tutto rispetto.

Gara speciale per il difensore quella di domani, che ha giocato con la Roma nella stagione 2011/2012, totalizzando 22 presenze complessive. Ma c’è dell’altro: Kjaer, infatti, domani potrebbe raggiungere la sua presenza numero 100 in Serie A.

MALDINI STUDIA IL GRANDE COLPO A ZERO: ECCO DI CHI SI TRATTA >>>