Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Maldini vicino a un campione / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Draxler nel mirino di Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – C’è la voglia di rinforzarsi ancora in casa Milan sfruttando le occasioni, che non mancano. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre gli occhi aperti. Si guarda soprattutto ai possibili rinforzi a parametro zero il prossimo anno e dopo l’idea Florian Thauvin, talento francese classe 1993 del Marsiglia che ha il contratto in scadenza nel 2021, si guarda ancora alla Ligue 1.

L’ultima idea infatti pare essere Julian Draxler. Il tedesco non trova molto spazio nel Paris Saint-Germain e ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Le ipotesi di rinnovo sono davvero minime e il Milan, secondo quanto riferito dal portale spagnolo La Coline de Nervion, sarebbe in pole position per aggiudicarselo. Da battere ci sarebbe la concorrenza del Siviglia, che però ha già diversi esterni in squadra.

Draxler è infatti un esterno sinistro o trequartista, l’ideale per il Milan. Anche i rossoneri, però, hanno diversi giocatori in quel ruolo e questo fa pensare che o sia un’ipotesi in caso di addio di Hakan Calhanoglu oppure potrebbe essere il sostituto di Brahim nel caso in cui non si riuscisse a riscattare dal Real Madrid. Classe 1993, Draxler piace molto perché garantirebbe anche esperienza senza essere troppo in là con gli anni. Difficile comunque ipotizzare un arrivo anticipato a gennaio, visto che il PSG chiede 24 milioni, giudicati troppi da Maldini. Dopo Thauvin anche Draxler, il Milan punta i campioni a costo zero.

