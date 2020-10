Milan-Roma: i numeri di Brahim Díaz in rossonero | Serie A News

Verso Milan-Roma: Brahim Díaz, numeri, curiosità e statistiche

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stasera, alle ore 20:45, a San Siro si disputerà Milan-Roma. Partirà, presumibilmente, dalla panchina Brahim Díaz.

Il fantasista nativo di Málaga, classe 1999, è giunto in estate in prestito dal Real Madrid. Si è però già ben ambientato in rossonero: Brahim Díaz è andato a segno già contro Crotone e Celtic in Serie A ed in Europa League.

Vediamo, con l’ausilio del match program di ‘acmilan.com‘ in vista di Milan-Roma, numeri, curiosità e statistiche su Brahim Díaz.

1999 – Brahim Díaz è l’unico giocatore nato dopo il 1° gennaio 1999 ad aver trovato il gol sia nella Serie A italiana sia nella Liga spagnola;

8 – Con il suo gol contro il Crotone, Brahim Díaz è diventato l’ottavo marcatore spagnolo in Serie A con la maglia del Milan dopo José Mari, Javi Moreno, Bojan, Fernando Torres, Jesús Suso, Gerard Deulofeu e Samu Castillejo;

4 – Brahim Díaz ha trovato il gol con il suo quarto tiro tentato in Serie A;

16.7 – Il Milan ha effettuato in media 16.7 tiri nelle 3 partite giocate da Brahim Díaz in questo campionato, contro le 11 conclusioni della gara non giocata dallo spagnolo.

1 – Brahim Díaz è il marcatore più giovane del Milan in questo campionato (21 anni e 55 giorni contro il Crotone).

