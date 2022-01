Milan-Roma è anche Fikayo Tomori vs Ibanez: il duello

A breve si giocherà Milan-Roma, match della 20esima giornata e il club rossonero ha pubblicato i duelli interni: c'è anche questo.

Pioli e Mourinho impostano la difesa in modi differenti, a quattro per il Milan e a tre per la Roma. Due moduli diversi ma affidati soprattutto a Tomori e Ibañez per forza, carattere e numeri. Fikayo è il rossonero con più passaggi effettuati (947), passaggi nella propria metà campo (667), contrasti (40), respinte difensive (50), tiri ribattuti (13) e palloni intercettati (26): un gigante. Roger il giallorosso con più passaggi effettuati (1089), passaggi nella propria metà campo (666), contrasti (32), respinte difensive (57) e palloni intercettati (32): un muro. Quasi una fotocopia, una somiglianza statistica da testare in campo. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>