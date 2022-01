Milan, emergenza formazione con la Roma. Sfuma un obiettivo di mercato

Diverse le notizie in questa mattina del 6 gennaio 2022 sul Milan. In primo piano ovviamente la sfida di questo pomeriggio a San Siro contro la Roma. Pioli deve affrontare un'emergenza in difesa, visto che diversi giocatori non ci saranno. Da non dimenticare il calciomercato, con Maldini e Massara che sono alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Kjaer. Vai avanti nelle prossime schede per saperne di più.