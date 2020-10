Milan-Roma – Brahim Diaz promosso: altra occasione da titolare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la buona prova con gol contro il Celtic in Europa League giovedì sera, Brahim Diaz avrà l’occasione di giocare titolare anche in campionato contro la Roma nel match di lunedì.

Dato l’infortunio di Hakan Calhanoglu (il turco è ancora fortemente a rischio per il match contro i giallorossi), lo spagnolo Diaz potrà nuovamente giocare dall’inizio, nella posizione che più gli si addice: trequartista. Diaz, proveniente dal Real Madrid, ha già trovato 2 gol con il Milan e pian piano si sta ritagliando il suo spazio. Il classe 1999 è consapevole di non essere uno dei titolari in questo momento, ma è pronto a giocarsi tutte le sue carte, anche perché può giocare su tutta la trequarti, fasce comprese.

La rapidità di gambe e i repentini cambi di direzione, possono mettere in crisi la difesa della Roma, che sarà orfana e Chris Smalling (causa infortunio), ma ritrova Mancini. Fra le linee Diaz è una spina nel fianco che può fare male a qualunque squadra, e quando Zlatan Ibrahimovic viene fuori dall’area per impostare le azioni offensive, lo stesso spagnolo è abile negli inserimenti. Mister Stefano Pioli finalmente ha una rosa adatta per affrontare al meglio sia la Serie A che l’Europa League.

Brahim Diaz è uno di quei giocatori che “allunga” la rosa in maniera concreta perché ti garantisce sia qualità quando entra nella ripresa e sia dall’inizio. Contro la Roma, i tifosi del Milan si aspettano un’altra buona prova. Superare l’esame di lunedì sera vorrebbe dire, per lui e per tutta la squadra, mettere già un buon vantaggio sui capitolini, rivali nella corsa al quarto posto.

