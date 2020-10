Milan-Roma, Ambrosini: “I giallorossi non sono inferiori. Anzi…”

ULTIME NOTIZIE MILAN-ROMA

MILAN ROMA – – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Roma. Ambro parla della sfida di questa sera a San Siro tra la squadra di Pioli e quella di Fonseca.

“Si affrontano due squadre forti. Una delle due ha qualche certezza in più rispetto all’altra, il Milan. Finora ha fatto un percorso netto. Ma la Roma per qualità di giocatori non è inferiore. Anzi. Ha una rosa molto competitiva. Mi aspetto una prestazione coraggiosa da parte di entrambe. Se il match verrà deciso in mediana? Noto una caratteristica comune nelle due formazioni. Entrambe amano liberare da quella zona di campo i diversi elementi di talento in attacco. Facendo filtro, lavorando tanto in fase di non possesso. Hanno tutte e due giocatori di movimento in avanti, i centrocampisti dovranno essere bravi a fermare l’azione degli offensivi avversari”.

