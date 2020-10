Milan-Roma a Giacomelli: ecco l’episodio poco piacevole di 3 anni fa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come abbiamo appreso, l’arbitro della partita che il Milan giocherà contro la Roma lunedì 26, sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Un nome che sicuramente non lascia indifferenti i più attenti tifosi del Diavolo, siccome nel 2017, la procura aprì un fascicolo per una foto pubblicata sul un profilo Facebook a lui riconducibile. La foto in questione vedeva Francesco Totti intento a tirare un rigore con lui sullo sfondo a fare da arbitro. Il tutto, dopo aver diretto un discusso Lazio-Torino in cui espulse l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile. Il profilo Facebook si chiamava ‘Jack O’Melly’ e dunque era perfettamente riconducibile a Giacomelli. La vicenda non ebbe poi sviluppi importante, e il fischietto di Trieste ha continuato la sua attività in Serie A senza interruzioni. I malpensanti ci vedranno del marcio dopo questa designazione.

