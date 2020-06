Milan-Roma 2-0 al 90′: decidono Rebic e Calhanoglu

MILAN NEWS – È terminato, da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Roma, gara valevole per la 28^ giornata della Serie A 2019-2020. La partita ha visto vincere il Milan per 2-0, al termine di un match equilibrato nel primo tempo, ed a forti tinte rossonere nella ripresa. I gol del Diavolo sono stati realizzati da Ante Rebic al 76′ e Hakan Calhanoglu all’89′ su calcio di rigore. PER IL TABELLINO COMPLETO DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E GIALLOROSSI, CONTINUA A LEGGERE >>>

