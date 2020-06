MILAN NEWS – Ante Rebic, con il suo 8° gol in campionato, ha sbloccato il risultato in Milan-Roma di ‘San Siro‘. Rossoneri in vantaggio al 76′: il croato, che aveva iniziato l’azione, è stato abile, poi, a buttare dentro di prepotenza, di destro, una palla che, salvata più volte dal portiere giallorosso Antonio Mirante, era rimasta in area di rigore ospite. Milan-Roma 1-0. PER SEGUIRE LE FASI FINALI DEL MATCH, CONTINUA A LEGGERE >>>

