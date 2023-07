Milan, Roberts sempre più vicino: arriva la conferma dal Wolverhampton

Tony Roberts è sempre più vicino ad entrare nello staff di Stefano Pioli come preparatore dei portieri e la conferma arriva dagli Wolves

Come anticipato alcuni giorni fa il Milan sarebbe al lavoro per portare un nuovo membro nello staff di Stefano Pioli. Si tratterebbe di Tony Roberts, che ha svolto questo incarico nel Wolverhampton e avrebbe lasciato il club inglese perché in trattativa con i rossoneri. La conferma di un avvicinamento arriva da 'Football Insider'.