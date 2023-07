Milan, è rivoluzione in difesa: anche Kjaer fuori dal progetto di Pioli

In casa Milan sembra essere in atto una vera e propria rivoluzione a livello di rosa. Non solo i sette (quasi otto) innesti provenienti dal calciomercato, ma anche tanti nomi terminati ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. E la difesa sembra essere uno dei reparti maggiormente colpiti, con Fodé Ballo-Touré in cerca di sistemazione e Matteo Gabbia già al Villarreal.