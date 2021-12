Milan, rivenduta Casa Milan a un fondo immobilare | News

Dopo aver acquistato solamente pochi mesi fa 'Casa Milan', il Milan ha rivenduto l'edificio ad un fondo immobiliare Inarcassa RE

"Il Comparto Uno del Fondo Inarcassaisto. RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l’immobile noto come 'Casa Milan'. Non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot". La vendita di 'Casa Milan' ammonta ad una cifra pari a 20 milioni di euro. Nonostante non sia più una struttura di proprietà, il Milan continuerà ad essere ospitata nell'immobile.