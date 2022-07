Milan, le ultime dal ritiro austriaco: le condizioni di Bakayoko, Pobega e Origi

Archiviata la sconfitta di ieri in amichevole contro lo ZTE, il Milan si trova in ritiro a Villach, in Austria: ecco le ultime sul Diavolo

Enrico Ianuario

Archiviata la sconfitta di ieri, in Ungheria, contro lo ZTE per 3-2, il Milan è volato a Villach, in Austria, dove in questo momento è in ritiro. I rossoneri staranno tra le montagne austriache per un paio di giorni, dove mercoledì affronteranno in amichevole il Wolfsberger. Intanto arrivano degli aggiornamenti direttamente dalla sede d'allenamento.

Come riporta 'gazzetta.it', dopo aver saltato l'amichevole contro lo ZTE per un problema al ginocchio, Tiemoue Bakayoko si allena regolarmente insieme ai compagni, mentre Tommaso Pobega ha accusato un risentimento alla coscia sinistra e resterà out per un paio di giorni. Continua a lavorare a parte Divock Origi, il quale prosegue con il suo allenamento personalizzato per rientrare il prima possibile a disposizione.

Inoltre arriva anche una simpatica curiosità. Alcuni tifosi presenti all'esterno del campo d'allenamento, sono saliti sui tetti delle loro auto per vedere l'allenamento del Milan. Accortosi di ciò, Pioli ha pensato bene di farli entrare. L'allenamento di domani sarà 'ufficialmente' a porte aperte, presso lo Sportzentrum Landskron per una seduta pomeridiana. Ingresso a partire delle ore 17. Milan, due alternative per la trequarti. Le ultime news di mercato >>>