Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Sì, l'Under 17 ce l'ha fatta. I rossoneri di Mister Lantignotti hanno pareggiato 2-2 a domicilio della Lazio, difendendo la vittoria (3-2) dell'andata e ottenendo la qualificazione alla fase finale che assegnerà lo Scudetto di categoria. Decisiva, come al PUMA House of Football, la doppietta di un grande Martinazzi. Il prossimo avversario in Semifinale, mercoledì 21 giugno in gara secca nelle Marche, sarà la Roma.