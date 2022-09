Milan, i risultati dei rossoneri in Nazionale: ok Kalulu, Vranckx e non solo

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso i risultati dei rossoneri impegnati con le proprie Nazionali nella serata di ieri

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"Bella serata per l'Italia, che batte1-0 l'Inghilterra a San Siro grazie al gran gol di Raspadori. Gli azzurri, grazie a questo successo, ora si giocheranno il primato nel girone contro l'Ungheria, che vale l'accesso alle Final Four di Nations League. Oltre mezz'ora in campo per Tommaso Pobega, subentrato a Barella al 63', cinque minuti prima del vantaggio azzurro. Panchina invece per Fik Tomori nell'Inghilterra, che con questa sconfitta retrocede in Lega B di Nations League.

Altri due rossoneri uno contro l'altro nell'amichevole tra le selezioni Under 21 di Francia e Germania, vinta 1-0 dai transalpini grazie al gol di Gouiri al 52': sia Pierre Kalulu che Malick Thiaw sono rimasti in campo per 90'.

Titolare e capitano Vranckx nel test amichevole del Belgio U21 contro l'Olanda, che vince 2-1. Una sconfitta, dunque, per Aster, rimasto in campo fino al 70'. Poco più di un'ora perBennacer, sostituito al 66' nell'amichevole vinta dall'Algeria contro la Guinea, decisivo Slimani al 79'. Sconfitta, sempre in amichevole, per gli USA di Sergiño Dest. 0-2 contro il Giappone a Düsseldorf, il difensore rossonero ha giocato da titolare il primo tempo salvo essere poi sostituito all'intervallo". Milan, Maignan si ferma per infortunio: tutte le news sul francese >>>